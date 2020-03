Besançon : une nouvelle fusillade fait un mort et un blessé

et AFP

publié le 09/03/2020 à 10:53

À Besançon, dans le Doubs, les règlements de compte entre trafiquants ont fait de nouvelles victimes. Au soir du dimanche 8 mars, un jeune homme qui circulait en voiture a été tué par balle et un de ses passagers a été grièvement blessé, a indiqué le parquet le lendemain.

La fusillade a eu lieu vers 21h30. Le véhicule des victimes a eu un accident dans une rue à proximité du centre-ville. Une deuxième voiture s'est ensuite arrêtée à sa hauteur et ses occupants ont tiré sur la voiture accidentée, a précisé la même source à l'Agence France-Presse.

Un homme d'une vingtaine d'années a été tué et un second du même âge a été grièvement blessé au niveau du haut du corps. Toutefois, après avoir été opéré, son pronostic vital ne serait plus engagé, a précisé le parquet de Besançon. L'identité des victimes est en cours de vérification, ainsi que le nombre exact d'occupants dans les deux véhicules.

Une guerre de territoire

Selon des témoins interrogés par le journal L'Est républicain, un troisième occupant de la voiture prise pour cible, armé, est parvenu à prendre la fuite. Les enquêteurs de la police judiciaire et de la sûreté départementale, en charge de l'enquête, "n'excluent pas un lien" avec les incidents des derniers mois dans le quartier sensible de Planoise.

Dans ce quartier de 20.000 habitants situé à l'ouest de la ville, une guerre de territoire sur fond de trafic de stupéfiants et de règlements de compte a fait une dizaine de blessés par balles depuis novembre, selon le parquet. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour "tentative d'homicide".