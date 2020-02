Drogue : hausse de 11 % du trafic et record de saisies l'an dernier

publié le 11/02/2020 à 09:52

Le trafic de stupéfiants se porte bien. En 2019, il a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente. Malheureusement pour les dealers, les forces de l'ordre travaillent elles aussi de mieux en mieux. Les saisies de drogue en 2019 restent historiquement hautes.

Le ministère de l'Intérieur a en effet décidé de généraliser les cellules de renseignements sur les stupéfiants. En d'autres termes, il s'agit de faire en sorte que les policiers, les gendarmes et les douaniers échangent régulièrement sur les réseaux de trafiquants, mais aussi de créer des cellules capables de recueillir des informations venues d'ailleurs. Le dispositif, nommé CROSS, est expérimenté depuis 2015 à Marseille et a déjà porté ses fruits.

Au total, 39 cellules CROSS sont aujourd'hui déployées sur le territoire national. Les premiers effets se font ressentir : plus de 10,4 % de mises en cause en 2019 par rapport à 2018. L'année 2019 se hisse d'ailleurs à la troisième place des années les plus importantes en terme de saisies de stupéfiants, avec des quantités historiques, comme ces onze tonnes de cannabis saisies à Besançon en mai dernier ou encore la tonne de cocaïne interceptée en août dans le port du Havre.