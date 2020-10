Attaque à Nice : "Il ne faut pas fléchir le genou", prévient Vincent Neymon

publié le 29/10/2020 à 13:53

Deux semaines après l'attentat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) qui a coûté la vie à Samuel Paty, la menace islamiste est toujours aussi élevée en France. Jeudi 29 octobre, un homme a attaqué les fidèles de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, à Nice, faisant trois morts.

Le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Vincent Neymon réagit au micro de RTL à l'attaque de Nice : "Le glas va sonner dans toutes les églises où ce sera possible. Les évêques proposent aux catholiques de réciter une prière en hommage aux victimes et à leurs proches".

Pour Vincent Neymon, "ces horribles meurtres nous rappellent Saint-Etienne-du-Rouvray mais aussi celui contre Samuel Paty. Il est à craindre que ces terroristes qui ne comprennent rien à notre civilisation visent l'ensemble de notre pays en visant des personnes dans une église, donc des chrétiens."

Ne pas fermer les églises

D'après le président de la conférence des évêques de France, "on voit bien que ces terroristes essayent de toucher des symboles de notre société, et le christianisme en est un".

Alors faut-il fermer les églises de France, qui plus en est en période de reconfinement ? Pas selon Vincent Neymon : "On entend parler de menaces contre les chrétiens mais le débat ne peut pas porter sur la surveillance des 45.000 églises de France. Il doit être possible de les garder ouvertes pour les chrétiens et les autres. Fermer les églises serait fléchir le genou devant cette menace qui cherche à semer l'angoisse chez nos compatriotes".