Les réactions se multiplient quelques heures après l'attentat terroriste qui a fait au moins trois morts dans dans la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption, à Nice, jeudi 29 octobre autour de 9h du matin. L'auteur de l'attentat, blessé par les tirs de la police, a été transporté à l'hôpital en attendant d'être interrogé, mais le climat reste très tendu, deux semaines après une autre attaque au couteau qui a valu la mort à l'enseignant Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).

Ce jeudi matin, un homme a tenté d'attaquer des policiers avec une arme, dans les rues d'Avignon (Vaucluse) avant d'être abattu par les policiers. Pour l'instant le caractère d'attaque à caractère islamiste n'est pas établi. Après l'attaque au couteau survenue ce jeudi matin à Nice, Mohammed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman (CFCM), a réagi sur Twitter et appelé les musulmans "à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid", comme l'a signalé BFMTV.

Je condamne avec force l’attentat terroriste qui s’est produit près de la basilique Notre-Dame de Nice. En signe de Deuil et de solidarité avec les victimes et leurs proches, j’appelle les musulmans de France à annuler toutes les festivités de la fête du Mawlid. — Mohammed Moussaoui (@PresidentUmf) October 29, 2020

Cette fête, qui se tient du 28 au soir du 29 octobre, commémore dans l'islam la naissance du dernier et principal prophète de cette religion, Mahomet. Sur son site, le Conseil français du culte musulman (CFCM) rappelle que la fête est célébrée par "des lectures coraniques, des chants, des prières et des méditations sur l’œuvre de notre prophète, Paix et Salut soient sur Lui (PBSL)".