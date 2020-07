Arrestation violente d'un réfugié à Marseille : prison ferme pour les policiers

et AFP

publié le 08/07/2020 à 14:28

Jamshed, réfugié afghan de 27 ans, avait été interpellé violemment le 12 avril dernier sur le Vieux-Port de Marseille, sous le regard de caméras de surveillance. Il avait été ensuite abandonné 30 kilomètres plus loin dans un terrain vague, affirmant y avoir été frappé. Trois policiers ont été condamnés en appel ce mardi 7 juillet dans le cadre de cette affaire.

Le premier prévenu a été condamné à trois ans de prison dont deux ferme. Le deuxième a écopé de 18 mois de prison dont un ferme. La troisième, adjointe de sécurité, a été condamnée à six mois de prison avec sursis. Une interdiction définitive d'exercer dans la police a été infligée au premier, une interdiction de trois ans au deuxième.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit les peines des prévenus. Jugés en comparution immédiate début mai à Marseille, les deux policiers avaient été condamnés à respectivement quatre ans ferme et 18 mois ferme. Ils avaient été placés en détention après le prononcé de cette condamnation.

J'ai commis une grosse faute, j'étais hors des clous. Le brigadier de 46 ans le plus lourdement condamné. Partager la citation





Le 12 avril dernier, les trois policiers condamnés s'assuraient du respect des mesures de confinement. Des passants leur avaient alors assuré que le jeune Afghan leur avait craché dessus alors qu'ils lui avaient refusé une cigarette. La victime avait alors été projetée dans le véhicule de police après une clef de bras, avant d'être emmenée.

Le jeune Afghan aurait alors adressé des doigts d'honneur et des invectives aux policiers, selon l'adjointe de sécurité. Le policier le plus lourdement condamné a reconnu avoir "dé-menotté, attrapé par le col et secoué" le réfugié. "J'ai commis une grosse faute, j'étais hors des clous", a reconnu le brigadier de 46 ans.