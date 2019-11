publié le 07/11/2019 à 17:20

Une classe de seconde du lycée Paul-Cézanne à Aix-en-Provence a déclenché sans vraiment le vouloir une alerte attentat mardi 5 novembre à cause… d'un bourdon. Plusieurs élèves ont paniqué quand l'insecte s'est mis à tourner autour d'eux. Le professeur a refusé d'ouvrir la porte et les adolescents se sont mis à crier. La panique a gagné l'étage du dessous où un professeur a appliqué les consignes de confinement en cas d'attaque. Mais ce n'est pas tout.

Plusieurs jeunes ont envoyé des vidéos et des messages à leurs parents, qui ont à leur tour pris peur et ont alors appelé la police. "Il y a eu plusieurs appels en même temps. Alors on s'est inquiété et j'ai demandé qu'on appelle tous les équipages disponibles. Y compris la BAC", a confié un commissaire sur France Bleu Provence.

Mais quand les policiers sont arrivés sur place, on leur a vite expliqué de quoi il en retournait. Un agent est monté dans la classe et a, malgré lui, déclenché la panique : "Le policier nous a fait la morale. Il nous a demandé d'être plus zen la prochaine fois", a confié une jeune fille à la radio locale.

