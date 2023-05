Arnaque sentimentale : ils prétendent être amoureux pour des papiers

Chaque samedi, Jean-Baptiste Nicolle, journaliste enquêteur pour l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL, vous raconte une arnaque qu'il a repérée dans la presse locale. Parfois, ce sont des arnaques qui dépassent l'entendement.

Dans cet épisode, Jean-Baptiste a repéré dans Paris-Normandie un article relatant la mésaventure de plusieurs habitants du département de Seine-et-Marne : des mariages gris. Le quotidien a donné la parole à plusieurs personnes qui se disent toutes victimes d'arnaques aux sentiments. Ces hommes et ces femmes sont tombés amoureux d'individus visiblement plus intéressés par l'obtention de papiers français, que par une belle histoire.

La plupart n'ont rien vu venir. Au début, tout était beau, tout était rose. C'est notamment le cas d'une jeune femme, Malika (le prénom a été modifié pour préserver l'identité). Cette dernière a rencontré un étudiant algérien qui suivait ses études en France.

Pour elle, tout est allé très vite : "C'est un coup de foudre immédiat. Je l'ai rencontré en 2019, et je me suis mariée avec cet homme en 2020. Dès qu'on s'est marié, il s'est empressé d'envoyer l'acte de mariage au consulat algérien. Il fallait prouver qu'il était bien marié à une Française et ça lui a permis entres autres d'éviter le service militaire", explique-t-elle.

Le jeune homme a aussitôt changé de comportement vis à vis de Malika. "Dès qu'il a eu son titre de conjoint français, c'est là que les violences ont commencé. C'était des violences psychologiques, verbales et quelques fois, j'ai eu droit à des gifles, des bousculades, beaucoup d'insultes", se souvient-elle.

Malika a déposé plainte. Après une longue période de souffrance, elle pense être parvenue à prendre définitivement ses distances. Son divorce devrait être prononcé très prochainement. Au-delà du mariage gris, Paris-Normandie évoque aussi le phénomène du "bébé papier". En clair, le ressortissant étranger cherche absolument à avoir un bébé avec son conjoint français pour obtenir un titre de séjour. Toutes ces dérives ont poussé un homme, Kamel Ouain, à passer le pas. Témoin de plusieurs cas d'école, il a créé une association, la CM GBP, l'association contre les mariages gris et les bébés papiers.

"Le but, c'est de dénoncer ce fléau qui détruit des familles entières. Ces gens-là sont tous suivis psychologiquement. Les gens se sentent isolés, non seulement de la justice parce que leurs plaintes sont souvent classées sans suite, mais aussi parce que les familles des victimes les ont délaissés. C'est toujours la même phrase : 'on t'avait prévenu !' Généralement, ils ne sont pas reconnus comme des victimes", détaille le fondateur de l'association.

