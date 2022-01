"Appel à témoins" sur M6 : les affaires non élucidées qui seront traitées dans l'émission de ce lundi

Nathalie Renoux et Julien Courbet présentent "Appel à témoins" sur M6

Policiers, gendarmes et procureurs main dans la main pour faire avancer des affaires encore non résolues. Ce lundi 31 janvier, l'émission Appel à témoins est de retour sur M6 pour une troisième soirée dès 21h10 sur M6.

Dans la soirée du 22 juin 2008, Caroline Marcel est retrouvée morte dans la rivière du Loiret, dans la commune d'Olivet. Quelques instants plus tôt, elle était partie pour faire un jogging. Selon les enquêteurs, elle aurait été agressée par derrière et étranglée avec son propre tee-shirt. Jetée dans la rivière, aucune trace digitale n'a pu être retrouvée sur son corps. Entre la piste du prédateur sexuel et celle sentimentale, l'enquête est au point mort aujourd'hui.

Deuxième affaire traitée ce lundi, la disparition inquiétante de Léa Petitgas le 13 décembre 2017 à Nantes. Cette étudiante de 20 ans ne donnera plus aucun signe de vie emportant avec elle son ordinateur et son téléphone portable.

De la mauvaise rencontre à la disparition volontaire en passant par la piste familiale, de nombreuses portes sont encore ouvertes pour expliquer la disparition de cette jeune femme.

Vol ou rivalité économique ? L'affaire Hecquet évoquée

Troisième et dernière affaire, celle du meurtre en 2002 de Jacky Hecquet à Viarmes dans le Val-d'Oise. Le 1er février de cette année, ce père de famille de 38 ans travaille sur un chantier. Un individu tente de voler son fourgon auquel est accrochée une machine à crépis valant 20.000 euros. Après s'être lancé à la poursuite du camion, il meurt écrasé par le fourgon. Le voleur et son complice n'ont jamais été retrouvés.

Si un corbeau a dénoncé plusieurs habitants de la région, l'affaire demeure non résolue. Aujourd'hui les enquêteurs hésitent entre la piste d'un concurrent jaloux du matériel de Jacky Hecquet et celle du vol par opportunité.

Si vous avez des informations sur ces affaires, appelez immédiatement le 0 800 10 11 21, numéro non surtaxé. Vous pouvez également contacter les enquêteurs par mail, à l'aide de l'adresse suivante : appelatemoins@interieur.gouv.fr.