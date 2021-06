"Appel à témoins" sur M6 : "On le doit aux familles", déclare un policier sur RTL

publié le 07/06/2021 à 10:42

L'événement télévisuel de la soirée aura lieu à 21 heures sur M6. L'émission Appel à témoins, présentée par Julien Courbet et Nathalie Renoux, va rouvrir trois affaires non résolues.

Éric Bérot, chef de l'office central de répression des violences aux personnes, participera à l'émission en direct, un partenariat inédit avec le ministère de l'Intérieur et de la Justice. "L'initiative de M6 nous a semblé intéressante, car nous pensons que dans les cold cases, la médiatisation est importante" pour permettre de trouver de nouveaux témoignages, explique-t-il sur RTL.

"L'appel à témoins est un atout supplémentaire qu'on va se donner pour avoir de nouvelle pistes, et ça marche. On a deux dossiers qui ont des pistes intéressantes grâce à la médiatisation", poursuit-il.

Trois affaires seront présentées au grand public dans le premier numéro d'Appel à témoins. "Ce sont des dossiers qui datent de 2015, de 2007, et un troisième que je connais moins, explique Éric Bérot. Il y a la disparition d'un jeune ado, Lucas Tronche, en 2015 et l'assassinat d'une jeune fille près de Rouen".

Des policiers et enquêteurs pour prendre les appels

Les téléspectateurs pourront parler avec les enquêteurs directement. "Quatre policiers, quatre gendarmes prendront les appels et traiteront les témoignages. Deux enquêteurs spécialistes des dossiers peuvent également prendre les témoignages extrêmement urgents. Avec une émission de télévision grand public, on va toucher un maximum de personnes, donc on espère avoir un maximum de témoignages."

"Les témoignages nous permettent vraiment d'avoir de nouvelles pistes extrêmement intéressantes, insiste Éric Bérot. On le doit au familles. Quand on a une enfant assassinée, un ado disparu, on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. On doit le faire, on le doit aux familles".