"Appel à témoins" (M6) : "Un détail, même minuscule, nous intéresse", dit un commissaire

Ce mercredi 29 septembre à 21 heures sur M6, un nouveau numéro de l'émission de Julien Courbet et Nathalie Renoux Appel à témoins sera diffusé. L'occasion de revenir sur le programme de ce soir avec un enquêteur chevronné et de discuter de la force de la lumière médiatique dans ces affaires judiciaires toujours au point mort.

"C'est toujours intéressant pour nous, pour les services d'enquête, de médiatiser des dossiers anciens, les "cold cases" comme on dit, décrit Philippe Guichard, commissaire général adjoint au sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée. Les services sont un peu enlisés. Et donc, il est important de médiatiser ces affaires parce qu’on n'est jamais à l'abri d'avoir un témoignage clé, même longtemps après les faits".

La porte-parole du ministère de l'Intérieur, a indiqué que 731 appels et 150 témoignages avaient été reçus grâce à l'émission. La médiatisation dans certains cas est positive, incontestablement", avance l'invité de RTL. "D'abord, c'est un acte d'enquête de faire un appel à témoins et d'expérience. On voit bien que, à un moment donné, on peut bénéficier d'un témoignage clé, même longtemps, voire très longtemps après les faits. (...) Même un détail, un mini détail nous intéresse. Et ce détail, on peut l'obtenir grâce à une émission de cette nature. Parce que tout d'un coup, la personne en question s'aperçoit que oui, elle a vu quelque chose."

Ce soir l'émission va tenter de faire avancer trois enquêtes. "Le premier cas date de 2011, le deuxième de 2013, décrit le commissaire. Ce sont des dossiers qui sont un peu en souffrance, mais des dossiers qui concernent, d'une part, une disparition d'enfant et d'autre part, un meurtre abominable. Même un assassinat puisque c'est prémédité, d'une jeune femme de 21 ans : Maud Maréchal, retrouvée à demi calcinée, aspergée d'essence et brûlée vive dans la rue. La famille n'a aucune information."

Disparition d'enfant

"Pour la disparition de l'enfant, c'est un cas un peu particulier, continue l'enquêteur. Dans l'affaire Mathis, Son père l'a enlevé. Ça ne fait aucun doute. Il a été jugé pour ça, condamné à 20 ans, lourdement déjà. Mais qu'en a-t-il fait ? Personne ne le sait. Il l'a enlevé. Il avait le droit de le prendre en charge puisqu'il était séparé de son ex-femme. Il devait rendre l'enfant deux jours après. Dimanche soir, à 18 heures, il ne l'a jamais fait. On n'a jamais revu l'enfant. Il est parti faire un périple un peu dans toute la France, d'abord en voiture, puis à pied. Qu'a-t-il fait au cours de ce périple ? C'est une vraie question qui se pose et on espère obtenir des témoignages ce soir et essayer de trouver quelqu'un qui aurait pu le voir seul ou accompagné de son fils."

Si vous avez des informations sérieuses à communiquer aux enquêteurs dans ces affaires, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'émission au 0.800.10.11.11. 21.