Nathalie Renoux et Julien Courbet présentent "Appel à témoins" sur M6

Vincent Dorado est décédé le 18 janvier 2016 devant de son domicile. Il a été assassiné de deux tirs de fusil de chasse à Afa, en Corse. "L'auteur des coups de feu tire une première fois avec un fusil chasse. Il se trouve à une distance d'à peu près 3-4 mètres. Il tire pratiquement plein cœur", explique à la caméra d'Appel à témoins, le chargé de l'enquête.

"Il semble évident que l'auteur soit venu pour s'en prendre au jeune professeur, que ce ne soit pas un cambriolage poursuit-il. Vincent Dorado, professeur de SVT de 33 ans était décrit comme "un homme sans histoire", un professeur aimé de ses élèves. "Ça a été compliqué de gérer sa douleur face à des enfants qui ont entre 11 et 15 ans et qui eux aussi sont attristés, ils ne comprennent pas", explique de son côté une ancienne collègue de Vincent Dorado.

Cinq ans après le drame, la police et les gendarmes lancent un appel à témoins pour recueillir de nouvelles informations et de nouveaux témoignages. Qui a tué Vincent Dorado ? L'enquête est à découvrir dans Appel à témoins, mercredi 29 septembre à 21h05 sur M6, présenté par Nathalie Renoux et Julien Courbet.

Si vous avez des informations, appelez ce numéro : 0800 10 11 21.