C'est un mystère qui perdure depuis une décennie. Le 2 septembre 2011, Mathis Jouanneau quittait l'école pour aller passer le week-end chez son père. Deux jour plus tard, celui-ci n'a jamais ramené le garçon, âgé de 8 ans au moment des faits, chez sa mère, Nathalie Barré. Elle déclare alors sa disparition. Dix ans plus tard, celle-ci remue encore ciel et terre pour tenter de retrouver son fils.

Pour ce second numéro d' Appel à témoins, M6 s'intéressera à cette affaire qui n'a toujours pas été résolue. Lors du premier épisode, "Appel à témoins" était revenu sur la disparition de Lucas Tronche, qui remontait au 18 mars 2015. Quinze jours après la diffusion, les ossements du jeune garçon étaient retrouvés.

Une émission à suivre ce mercredi 29 septembre dès 21h05 sur M6. Si vous avez des informations, appelez ce numéro : 0 800 10 11 21.