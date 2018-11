Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval

et AFP

publié le 04/11/2018 à 14:28

C'était une demande des parents d'Alexia. Pour une messe dominicale, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, entourés de 200 personnes, ont écouté le prêtre de la basilique de Gray rendre hommage à Alexia.



Visages fermés, le père et la mère d'Alexia Daval, dont le mari Jonathann est le suspect numéro un de son meurtre, se sont assis au deuxième rang de la basilique. À la demande des parents de la jeune femme, le père Laurent Bretillot, qui avait prononcé l'homélie aux obsèques d'Alexia le 8 novembre, a ajouté le nom d'Alexia aux attentions de messe, puis il s'est adressé à Isabelle et Jean-Pierre Fouillot.

"Depuis un an, la famille d'Alexia est à l'écoute, devant les bruits assourdissants. Ils nous ont demandé de les accompagner dans une simple messe. Depuis un an, votre vie est exposée aux passants sans ménagement", a déclaré le prêtre.

À l'issue de la cérémonie, les parents d'Alexia sont sortis de la basilique sans dire un mot, les yeux rougis, mouchoirs à la main. La sœur d'Alexia et son mari, Grégory Gay, qui habitent à Paris, n'étaient pas présents lors de cette messe dominicale.



Interpellé fin janvier, Jonathann Daval a avoué avoir étranglé son épouse au cours d'une dispute, il a été incarcéré et mis en examen pour "meurtre sur conjoint". Il s'est rétracté fin juin pour accuser son beau-frère d'être l'auteur du crime.



Des confrontations entre Jonathann Daval, les parents, le beau-frère et la sœur d'Alexia devraient avoir lieu d'ici à la fin de l'année.