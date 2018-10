Affaire Daval : une bombe aérosol retrouvée chez Jonathann

publié le 22/10/2018 à 04:53

Un nouvel élément qui pourrait relancer l'enquête. Selon les informations du Parisien, une bombe aérosol entamée et sans bouchon a été découverte chez Jonathann Daval. Cet objet pourrait l'impliquer dans la crémation du corps de son épouse, un point qu'il a toujours nié.



Jonathann Daval a admis avoir déposé le cadavre de son épouse dans le bois de Velet, où il a été découvert par les enquêteurs en novembre 2017. Toutefois, il a toujours nié y avoir mis le feu. Une version mise à mal par la récente saisie de la bombe aérosol de polyuréthane, qui pourrait directement l'impliquer.

Selon le quotidien, un capuchon qui "s'emboît[e] parfaitement" avec la bombe a été retrouvé près du corps calciné d'Alexia Daval. "Le bouchon peut parfaitement correspondre à celui de la bombe", affirme l'expert mandaté par le juge d'instruction. Outil de bricolage répandu, la mousse de polyuréthane est facilement inflammable, pouvant "permettre un départ de feu".

Interrogé par le Parisien, Me Gilles-Jean Portejoie estime qu'il s'agit "d'un élément de plus" qui accable Jonathann Daval. "Mais ça ne me surprend pas car nous sommes tous convaincus de sa culpabilité", a confié au quotidien l'avocat de Stéphanie et Grégory Gay.