Les actualités de 7h : premier face à face entre Jonathann Daval et les parents d'Alexia

et Léa Stassinet

publié le 30/10/2018 à 08:03

Un an jour pour jour après la mort d'Alexia Daval, les parents de la jeune femme vont se retrouver pour la première fois depuis janvier dans la même pièce que leur gendre, accusé d'avoir tué son épouse. Devant la chambre de l'instruction de Besançon, les deux camps assisteront dès 9 heures à une audience en appel sur la demande de remise en liberté formulée par l'avocat de Jonathann Daval, Me Randall Schwerdorffer. Celle-ci avait été rejetée une première fois mi-octobre.



"S'il avait maintenu sa version initiale, nous n'aurions jamais fait de demande de mise en liberté", indique son avocat au micro de RTL. "Nous faisons une demande de mise en liberté qui se fonde sur l'évolution des déclarations de Jonathann Daval. Il dit qu'il n'est pas impliqué dans le décès de son épouse", rappelle Me Randall Schwerdorffer.

Durant l'audience, "il est libre de dire ce qu'il veut dire, nous ne lui avons pas fait un discours à répéter par cœur. Il répondra spontanément avec ses mots aux questions que je ne connais pas du président de la chambre de l'instruction", conclut l'avocat.

À écouter également dans ce journal

Météo - Des centaines d'automobilistes pris au piège de la neige en Haute-Loire. Au total, 950 personnes ont passé la nuit dans des centres d'hébergement d'urgence. Ce mardi 30 octobre, 4.000 foyers sont toujours privés d'électricité.



Allemagne - Emmanuel Macron salue la décision "respectable et digne" d'Angela Merkel de ne pas se représenter au poste de chancelière en 2021. Elle a également indiqué qu'elle ne se représenterait pas à la présidence de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) en décembre prochain.



Football - Après la claque face au Barça (défaite 5 buts à 1) de dimanche, le Real Madrid se sépare de son entraîneur Julen Lopetegui. Il ne sera resté que 139 jours à son poste.