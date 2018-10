Meurtre d'Alexia Daval : "Ça ne peut pas être Jonathann", affirme la mère du suspect

publié le 18/10/2018 à 22:23

Elle ne s'était pas exprimée depuis le début de l'affaire. Pour la première fois, la mère de Jonathann Daval, principal suspect dans le meurtre d'Alexia Daval, s'exprime et prend la défense de son fils dans une interview accordée à L'Est républicain jeudi 18 octobre.



Martine Henry dit croire en la version de Jonthann, qui après avoir reconnu avoir tué par accident sa femme s'est rétracté pour accuser son beau-frère et sa belle-famille. "Je crois en sa version, toute sa famille y croit. Ça ne peut pas être Jonathann, il n’est pas comme ça. Il est calme, tranquille. J’ai entièrement confiance en lui. En la justice aussi, d’ailleurs", assure-t-elle au quotidien régional. Pour elle, son fils n'a pas pu tuer Alexia Daval. "On ne l'a jamais vu se mettre en colère, jamais un mot de trop. Ce n'est pas lui, nous en sommes certains", lance-t-elle.

Martine Henry balaye également les expertises rendues par un psychologue et un psychiatre, qui ont notamment décrit Jonathann Daval comme "potentiellement dangereux". "Il n'est pas du tout dangereux, ni colérique, ni rien de tout ça. Ils ne connaissent pas Jonathann. Je n'ai pas retrouvé du tout, du tout, du tout mon fils dans leurs expertises !"



Il n'a pas de contact avec les autres détenus (...) Il y a de quoi devenir fou Martine Henry, mère de Jonathann Daval Partager la citation





Martine Henry affirme que son fils était heureux dans sa vie, reconnaissant que "comme tout le monde", il avait ses hauts et ses bas. Elle se refuse toutefois à dire si Jonathann Daval était heureux avec Alexia Daval.



Elle décrit le quotidien "affreux" vécu par son fils à l'isolement à la maison d'arrêt de Dijon. "Il n'a pas de contact avec les autres détenus. On lui apporte des magazines, des jeux, des mots fléchés mais il est toujours seul. Il a le droit de faire un peu de sport. Il y a de quoi devenir fou", déplore celle qui lui rend visite trois fois par semaine.



Dans dix jours, le 28 octobre prochain, cela fera un an qu'Alexia Daval a été tuée. "On va y penser, c'est sûr. On va surtout essayer de soutenir Jonathann dans cette période parce que pour lui, ça va forcément mal aller", confie Martine Henry, qui dit vivre avec sa famille et Jonathann "au jour le jour". "Je ne me projette dans rien, pour l'instant. Comme je l'ai déjà dit, j'ai confiance. Pour nous, Jonathann dit la vérité. Il ne ment pas."