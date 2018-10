et AFP

publié le 09/10/2018 à 23:15

Invités dans L'Heure du crime sur RTL, mardi 9 octobre, Grégory et Stéphanie Gay ont annoncé avoir obtenu du juge d'instruction une confrontation avec Jonathann Daval. "On a reçu la réponse de monsieur le juge qui a répondu favorablement à notre demande", a indiqué Grégory Gay.



Le couple et les parents d'Alexia Daval avaient annoncé vouloir être confronté à Jonathann Daval, après qu'il soit revenu sur ses aveux en juillet. À l'époque, il avait accusé son beau-frère du meurtre, évoquant "un pacte secret" scellé au sein de la famille pour dissimuler les faits.

Son avocat Me Randall Schwerdorffer a déclaré que la confrontation était "tout à fait légitime". "Je pense que Jonathann acceptera de se soumettre à l'exercice", a-t-il ajouté. Bien que les zones d'ombre "existent et sont complexes", il maintient son intention de déposer une demande de remise en liberté pour son client, estimant qu'elle est dans la logique de son "changement de version".

"Nous ne sommes pas là pour dire que Jonathann dit la vérité (...). Nous sommes simplement là pour dire qu'il existe une version, dans laquelle Jonathann dit ne pas avoir tué Alexia (...). Nous estimons qu'il appartient à la Cour d'assises de dire la vérité", a déclaré Me Randall Schwerdorffer, affirmant être "très à l'aise par rapport aux déclarations" de son client.