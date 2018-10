publié le 30/10/2018 à 13:11

La nouvelle demande de mise en liberté de Jonathann Daval était examinée ce matin par la chambre d'instruction de Besançon. Le meurtrier présumé de son épouse Alexia, a émis sa requête par visio-conférence depuis la maison d'arrêt de Dijon. Mais sur les bancs de la Cour, il y avait les parents de la victime.



Il s'agissait du premier face à face entre les deux parties depuis fin janvier et l'incarcération de Jonathann Daval, qui sur l'écran est apparu fatigué et visiblement nerveux. La mère d'Alexia est ressortie frustrée des 45 minutes d'audience, qui se sont déroulées à huis clos.

"Je suis déçue. Il n'a pas eu un mot pour nous, rien du tout, alors qu'aujourd'hui on est le 30, jour où l'on a retrouvé le corps d'Alexia. Il n'a eu aucun mot, donc je ne sais pas, Alexia il ne doit plus y penser du tout là", a-t-elle confié au micro de RTL.

Le beau-frère d'Alexia, Grégory Gay pointé du doigt par Jonathann comme étant celui qui a provoqué la mort de la jeune femme, n'attend pas autre chose qu'un maintien en détention. "On attend une décision qui va nous conforter et un tout petit peu nous réconforter. On n'a pas trop de doute sur ce qui va être décidé".



La décision de la chambre d'instruction de Besançon est attendue dans l'après-midi.

À écouter également dans ce journal

Politique - Les syndicats de fonctionnaires sont sortis mécontents de la réunion de ce matin, où Olivier Dussopt, leur a résumé les propositions clé de la réforme de l'État.



Économie - La croissance économique a rebondi en France au troisième trimestre, atteignant 0,4% contre 0,2% aux deux trimestres précédents.



Justice - C'est une première en France. Une femme portant le niqab attaque l'État pour non application des recommandations du comité des droits de l'Homme de l'ONU.



Société - Dans le Massif central, 1.250 poids-lourds et 700 voitures sont encore immobilisés sur les routes, notamment la RN88. Hier, de fortes chutes de neige ont particulièrement perturbé le trafic.