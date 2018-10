publié le 30/10/2018 à 15:50

Jonathann Daval ne sortira pas de prison. Sa demande de remise en liberté a une nouvelle fois été rejetée ce mardi 30 octobre. La cour d'appel de Besançon a examiné son recours contre le rejet, le 11 octobre, de sa première demande de mise en liberté, l'avocat général se prononçant pour son maintien en détention. Selon Stéphanie Gay, la sœur d'Alexia, Jonathan Daval, est apparu "impassible, sans réactions". Il "n'avait pas l'air aussi mal en point que ce que ses avocats le laissaient entendre", même s'il est "un peu" amaigri, a observé Grégory Gay, le mari de Stéphanie.



D'après le couple et les avocats des parties civiles, Jonathann Daval n'a "absolument rien dit" à l'appui de sa demande de mise en liberté et n'a pas eu "un mot" pour la famille. Cette demande de mise en liberté était la conséquence de la nouvelle version des faits avancée par l'informaticien lors d'une audition par le juge d'instruction, le 27 juin. La décision de la cour d'appel "nous conforte et nous réconforte après les volte-face indécentes du mis en examen" qui est revenu fin juin sur ses aveux pour accuser son beau-frère Grégory Gay du meurtre, a réagi Me Gilles-Jean Portejoie, conseil de ce dernier.



Précisant ne pas encore disposer des motivations de la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, Me Randall Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval, a estimé devant la presse que l'on pouvait "raisonnablement penser que deux arguments ont prévalu". Le premier, a-t-il poursuivi, est "la sécurité de Jonathann (...) difficile à assurer" hors de la maison d'arrêt de Dijon où il est incarcéré depuis janvier, et le second "l'émoi" provoqué par cette affaire dans l'opinion publique.