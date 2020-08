publié le 06/08/2020 à 15:50

Augustin, 44 ans, avait demandé lundi 3 août à un client de porter un masque dans une laverie. Le père de famille avait alors été violemment bastonné, une scène filmée par les caméras de surveillance. Le parquet de Pontoise a ouvert ce jeudi 6 août une information judiciaire pour violences avec armes en réunion, selon les informations de RTL.

Trois hommes sont en cours de déferrement en vue de leur mise en examen. Ils encourent trois ans de prison. L'un des hommes déférés, âgé d'une cinquantaine d'années, a été interpellé ce mardi par les policiers dans le quartier de la laverie. Les deux autres, deux frères, se sont présentés d'eux-même mercredi au commissariat.

Selon les informations de RTL, il s'agit du jeune homme de 24 ans à l'origine de l'altercation qui ne portait pas de masque et de son aîné âgé de 27 ans. Les deux frères sont soupçonnés d'avoir porté des coups de poings mais pas les coups de ce qui ressemble à une batte de baseball que l'on voit sur le film de l'agression, assénés par deux autres personnes toujours recherchées.

Augustin, le père de famille tabassé devant ses enfants de 5 et 7 ans, avait témoigné sur RTL après son agression. "J'ai reçu des coups au niveau de la tête des bras, des hanches. Mes enfants sortaient et rentraient et n'ont pas vu la scène telle quelle. Mais ils m'ont trouvé au sol, saignant au niveau de la tête, ils ont été traumatisés."