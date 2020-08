publié le 04/08/2020 à 08:49

Un lynchage d'une violence inouïe. Augustin, 44 ans, a été roué de coups par quatre personnes, dont l'une à qui il avait précédemment demandé de respecter la consigne du port du masque. L'agression a eu lieu dimanche vers 16h45 dans une laverie automatique située dans un quartier populaire de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise).

Tout cela alors que les enfants de la victime se trouvaient juste à côté. "Je suis venu sécher mon linge accompagné de mes deux garçons de 5 et 7 ans. J'étais en train de plier le linge quand un monsieur, qui n'avait pas le masque, est rentré", explique Augustin au micro de RTL.

"Lorsqu'il s'est approché un peu plus de la table où j'étais, je lui ai dit : 'C'est mieux de mettre le masque, car c'est obligatoire'. 5 minutes plus tard, je vois deux personnes qui rentrent avec chacun des battes de baseball. J'ai reçu des coups au niveau de la tête, des bras, des hanches. Je saignais abondamment", raconte Augustin. "Mes enfants sortaient et rentraient et n'ont pas vu la scène telle quelle. Mais il m'ont trouvé allongé au sol, saignant au niveau de la tête".

Les petits garçons sont aujourd'hui "très traumatisés". "Le premier n'a pas pu dormir de la nuit et le soir, j'ai trouvé le 2e en train de pleurer".