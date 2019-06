publié le 21/06/2019 à 08:19

Depuis l'annonce de son renvoi en correctionnelle, Nicolas Sarkozy a pris la parole pour la première fois jeudi 20 juin à Saint-Cyr-sur-Loire, près de Tours. Alors qu'il remettait la légion d'honneur à Claude Greffe, l'ancienne secrétaire d'État à la famille, l'ex-Président a clairement multiplié les allusions à ses ennuis judiciaires et aux déboires de la droite.

"La vie est très difficile, je ne connais pas une personne ici qui pourrait porter un témoignage inverse. La vie, ce ne sont que des épreuves et le bonheur n'est pas dans l'épreuve évitée mais dans l'épreuve surmontée", a déclaré l'ancien chef de l'État.

"On ne peut faire de la politique que si on aime profondément les gens avant de s'aimer soi-même. Or, parfois on a l'impression qu'ils s'aiment énormément eux-mêmes, je ne vise personne", précise-t-il. "Souvent dans ma longue carrière politique on m'a reproché parfois, y compris mes propres amis, de trop élargir, de trop rassembler des gens différents. Mais moi je vous le dis, on élargit jamais assez. J'ai toujours préféré le risque de l'élongation à celui de la rétractation", a-t-il ajouté.

