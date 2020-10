publié le 05/10/2020 à 08:10

Sa parole "n’était pas audible". Le cardinal Philippe Barbarin livre "sa vérité" dans le livre En mon âme et conscience (Plon) sorti le 1er octobre. Invité exceptionnel de la matinale de RTL ce lundi 5 octobre, l'archevêque émérite de Lyon a souhaité "dire ce cheminement", "cette très grande difficulté devant laquelle" il s'est retrouvé lorsqu'éclate l'affaire Preynat.



"Je ne suis pas coupable de ce dont on m’a accusé, ça ne veut pas dire que je n'ai pas commis d’erreur. Je suis responsable de tout ce que j’ai dit et fait. La première fois où une victime est venue me voir, on avait des faits précis. Pourquoi je l’ai pas fait avant ? C’est une erreur", explique le cardinal Barbarin au micro de RTL.