Procès Preynat : le prêtre pédophile condamné à cinq ans de prison

publié le 16/03/2020 à 10:44

La sentence est tombée. Le père Preynat, qui était jugé pour des accusation de viols sur de jeunes scouts durant plusieurs décennies, a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal correctionnel de Lyon, ce lundi 16 mars. Après trois jours de procès, la procureure Dominique Sauves avait requis 8 ans de prison contre l'ancien prêtre.

"Ce dossier hors du commun, emblématique mérite une réponse pénale ferme qui ne peut s'arrêter au bénéfice de l'âge", avait estimé la magistrate. "Le masque est tombé sur l'homme que vous êtes, l'homme que vous avez été", a-t-elle lancé au prévenu de 74 ans en l'accusant d'avoir "brisé" les vies de ses victimes, des scouts âgés de 7 à 15 ans au moment des faits, et de s'être "servi du silence des parents et du silence de l'Église" pour multiplier ses abus entre 1971 et 1991.

Face à lui, lors du procès, neuf hommes ont raconté les sévices sexuels de l'ancien aumônier. La plupart d'entre eux s'était constituée partie civile, la prescription ayant rendu impossible tout dépôt de plainte. Et si le père Preynat a demandé pardon lors du procès, il semble qu'il n'ait pas été accordé par les victimes.

Cet agresseur sexuel en série, dont le nombre de victimes potentielles donne le vertige ( jusqu'à "quatre ou cinq enfants" par semaine durant les camps d'été, a-t-il admis), avait beaucoup de charisme et d'emprise sur son entourage qui l'adulait.