Affaire Maëlys : qui est Alain Jakubowicz, l'avocat de Nordahl Lelandais ?

Joachim de Araujo et Jennifer Cleyet-Marrel portant des portraits de leur fille Maëlys, tuée par Nordahl Lelandais

"On n’est pas un grand avocat avant d’avoir affronté une grande épreuve" : c’est ce que dit l’un de ses confrères. Pour Alain Jakubowicz, la grande épreuve, c’est Nordahl Lelandais. Un client atypique dans sa longue carrière "Jaku", comme on l’appelle, c’est l’avocat des nobles causes, le défenseur des parties civiles dans le procès de l’ancien nazi Klaus Barbie, puis aux procès de Paul Touvier ou Maurice Papon, accusés de complicité de génocide…

Grand, anguleux, Alain Jakubowicz est raide comme la justice. Au procès Barbie, il réclame la perpétuité que même les Klarsfeld ne réclament pas. Il défendra aussi les victimes de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc et les disparus du vol Rio-Paris.



Alain Jakubowicz s’est surtout fait connaître comme le président de la Licra. Pendant 7 ans, il a été le pourfendeur du racisme et de l’antisémitisme... De tous les racismes, y compris ce que certains appellent le racisme "anti-blanc", ce qui secoue la vénérable institution. Cela ne lui vaut pas que des amis. Il devient l’une des cibles favorites de l’humoriste Dieudonné : il le combattra sans relâche, avec ses tripes et il le fera condamner. Il est encore et toujours du bon côté.

Comment Jakubowicz a accepté de défendre Lelandais

Mais en septembre 2017, on le découvre dans un autre registre, avocat de Nordahl Lelandais, alors soupçonné du meurtre d’une petite fille de 8 ans, Maëlys. Tout a commencé par un coup de téléphone. Celui qui appelle est un ancien client, un homme dont il a obtenu l’acquittement aux Assises. Cet homme se trouve chez les parents de Nordahl Lelandais, le maître-chien vient d’être placé en détention…

"Il me passe sa mère, raconte Alain Jakubowicz, dans son livre Soit je gagne, soit j’apprends, elle m’explique son désarroi et sa certitude de l’innocence de son fils". À ce moment, Lelandais est déjà présenté dans les médias "comme une sorte de psychopathe".

Faut-il accepter de le défendre ? Alain Jakubowicz tient un cabinet de droit des affaires, ce n’est pas vraiment son rayon… Il consulte ses associés, dont sa fille qui lui rappelle qu’il est le grand-père d'une petite-fille de l'âge de Maëlys. Mais à la fin, c’est bien lui et lui seul qui décide d’accepter.

