La cour d'assises de l'Isère se penche toujours sur la personnalité de Nordahl Lelandais. Il a été interrogé, mercredi 2 février, au troisième jour de son procès pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys de Araujo lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en août 2017.

Interrogé à la barre, l'ancien maître-chien égrène ses échecs d'une voix douce, tente d'esquiver les questions de la présidente de la cour d'assises sur son addiction aux sites pornographiques - plusieurs heures par jour. "Au réveil, je prends mon café, j'ouvre mon PC ou de la cocaïne, voilà ma vie", confesse le suspect.

Il garde le silence dès qu'il est contrarié, comme sur ses mauvais états de service à l'armée. Interrogé sur le fait qu'il dit avoir fait la guerre, il répond : "C'était peut-être pour me faire plaindre, j'étais perdu, j'étais con".

Évitant soigneusement du regard la famille de Maëlys, Nordahl Lelandais assure "avancer" : "Je me suis déconstruit, j'essaie de me reconstruire." Et pour cela, il s'est mis au bouddhisme en prison. "Cela apprend à accepter ses colères(...) J'essaie de les accompagner".

