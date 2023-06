Une photo prise le 17 janvier 2022 montre des bougies et des fleurs devant la maison de Cédric et Delphine Jubillar (portrait) à Cagnac-les-Mines.

Deux ans après la mise en examen de Cédric Jubillar, les juges d'instruction s'apprêtent à clore l'une des enquêtes les plus intenses et les plus acharnées jamais menées dans l'histoire criminelle française, celle de la disparition de Delphine Jubillar, qui aura mobilisé des centaines de personnes pour ratisser la région, dans l'espoir de la retrouver. Il va falloir de longs mois aux juges et aux gendarmes pour établir, le plus précisément possible, le déroulé de la soirée et de la nuit de la disparition.

Retour à l'hiver 2020. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, Cédric Jubillar signale la disparition de sa compagne, Delphine, à la gendarmerie. Il apparaît d'abord comme un mari inquiet, même si le couple est au bord de la séparation. Ce jour-là, l'époux a rejoint leur domicile de Cagnac peu avant 19 heures, et Delphine est déjà présente lorsqu'il rentre. Elle est revenue de l'école plus tôt en garant sa voiture dans le sens de la montée.

Reconstitution des faits

Il raconte avoir joué avec leurs enfants, Louis, 6 ans et Elyah, 18 mois. Après le dîner, durant lequel Delphine aurait été "froide et distante", les gendarmes ont observé des connexions informatiques et téléphoniques séparées pour les deux membres du couple. Lui surfe sur un site de rencontres, tandis qu'elle envoie des messages à Jean, son amant, avec qui elle avait décidé d'emménager.

Entre 21h30 et 22h10, Cédric Jubillar sort promener les deux chiens de la maison, et est aperçu par une voisine, qui décrit un homme pressé. Sur le chemin, son téléphone s'est éteint, une panne de batterie selon le mari, un arrêt volontaire selon les experts. À 22h30, Cédric indique qu'il s'est couché, à 22h55, Delphine envoie un dernier message à son amant. Une soirée banale, mais cinq minutes plus tard, le petit Louis dit avoir surpris un début de dispute entre ses parents.

La vérité se cache dans les détails

Dans la nuit, peu avant 4 heures du matin, Cédric Jubillar indique avoir été réveillé par les pleurs de sa fille avant de remarq