Affaire Grégory : Murielle Bolle veut se battre pour laver son honneur

publié le 18/12/2019 à 11:43

Personne n'a oublié le visage de Murielle Bolle, jeune adolescente aux cheveux roux qui, en 1984, en direct devant les chaînes de télévision, a accusé son beau-frère Bernard Laroche d'avoir enlevé Grégory Villemin. Depuis, elle est revenue sur ses déclarations, qui restent pourtant inscrites dans la procédure, et se bat pour les faire annuler. La cour d'appel examine sa demande ce mercredi 18 décembre.

Aujourd'hui, Murielle Bolle habite de nouveau dans les Vosges. À 49 ans, elle est désormais grand-mère d'une petite fille de deux ans et veut en profiter le plus possible. Elle souhaite également passer du temps aux côtés de ses trois enfants qui lui ont beaucoup manqué pendant son exil forcé dans la Nièvre, où elle avait passé dix mois d'assignation à résidence après un passage en prison en 2017.

Murielle Bolle veut définitivement laver son honneur et en finir avec cette affaire qui a hanté sa vie. "On m'a fait passer pour un monstre, pour une tueuse d'enfants, ce que je ne suis pas. Je vais me battre pour moi, pour mes enfants surtout. J'espère qu'on verra le bout du tunnel, que la justice s'apercevra que c'est une erreur, que ce n'est pas Bernard, que ce n'est pas moi", avait-elle confié sur RTL en novembre 2018.

Quoi que décide la cour d'appel de Paris, un juge d'instruction est toujours saisi à Dijon de l'affaire Grégory. Il pourrait décider de mettre à nouveau Murielle Bolle en examen.