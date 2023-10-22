Au terme de trois ans d'enqu\u00eate, les juges ont sign\u00e9 la fin de l'information judiciaire ouverte sur la disparition de Delphine Jubillar . Cette fin d'enqu\u00eate signifie \u00e9galement la fin des recherches pour retrouver la jeune maman, qui avait disparu en d\u00e9cembre 2020 dans le Tarn. Elle reste introuvable depuis. L'enqu\u00eate est officiellement termin\u00e9e, ce qui ouvre la voie \u00e0 un potentiel proc\u00e8s pour son mari, C\u00e9dric Jubillar . C'est le principal suspect de cette affaire, dans laquelle il a \u00e9t\u00e9 mis en examen pour meurtre et incarc\u00e9r\u00e9. L'homme continue de clamer son innocence. Pourtant, il a tout du coupable id\u00e9al. Mais qui est cet homme ? L'homme a montr\u00e9 de multiples visages. Mari \u00e9plor\u00e9 mais vite consol\u00e9, il fuit la lumi\u00e8re mais il aime \nbriller. Souvent, il ne dit rien, parfois il parle trop. Sans qu\u2019on \nsache s\u2019il s\u2019\u00e9gare ou s\u2019il nous perd. En bon joueur de poker. Un joueur dans l'\u00e2me. En effet, C\u00e9dric Jubillar est un homme tr\u00e8s intelligent, amateur de poker , auquel il joue \u00e0 haut niveau et avec ses amis. L'homme sait bluffer : \u00e0 la disparition de Delphine , il a soutenu qu\u2019il ne connaissait pas l\u2019existence de son amant, avant de se contredire, en pr\u00e9cisant qu'il avait des doutes. L'expertise de son t\u00e9l\u00e9phone portable montre \u00e9galement que contrairement \u00e0 ses dires, l'homme n'avait pas mis son t\u00e9l\u00e9phone en mode avion ce soir-l\u00e0. L'homme a \u00e9t\u00e9 incarc\u00e9r\u00e9 en juin 2021. Les semaines pr\u00e9c\u00e9dant son incarc\u00e9ration, l'homme avait trouv\u00e9 une nouvelle compagne, S\u00e9verine . Elle le d\u00e9crit chez Paris Match comme "col\u00e9reux mais aussi rapidement s\u00e9ducteur". C\u00e9dric Jubillar a \u00e9galement trouv\u00e9 un nouveau travail, arbore une nouvelle coupe de cheveux. Les \u00e9coutes t\u00e9l\u00e9phoniques en t\u00e9moignent : il se croit au-dessus de tout soup\u00e7on. Il se trompe. Les\n gendarmes d\u00e9boulent \u00e0 l\u2019heure de la pause d\u00e9jeuner, il est interpell\u00e9. \nIl ne se d\u00e9monte pas, il sourit, sourire crisp\u00e9, mais bravache : "Je m\u2019y \nattendais. Dans ces affaires, c\u2019est toujours le mari le suspect num\u00e9ro \nun ! Je sais que je vais aller en prison". Les mensonges en prison. Le 18 juin, il est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et plac\u00e9 en d\u00e9tention. Que fait un vrai joueur quand il commence \u00e0 perdre ? Il joue de plus belle. Selon Ronan Folgoas, reporter au Parisien qui a publi\u00e9 un livre sur l\u2019affaire, C\u00e9dric Jubillar est un joueur dans l\u2019\u00e2me , assez\n pour tenter de continuer \u00e0 tirer les ficelles depuis sa prison. Assez \npour livrer des aveux douteux \u00e0 un cod\u00e9tenu, le d\u00e9nomm\u00e9 Marco, qui \nentra\u00eenera les enqu\u00eateurs dans une fausse piste, une qu\u00eate vou\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9chec . Dans une lettre \u00e0 sa compagne de l'\u00e9poque S\u00e9verine, C\u00e9dric Jubillar a reconnu qu\u2019il avait "racont\u00e9 n\u2019importe quoi \u00e0 n\u2019importe qui". \n "On a l\u2019impression que cr\u00e9er des pistes, peut-\u00eatre fausses, \u00e7a d\u00e9passe \ntout pour lui, dit le journaliste, c\u2019est m\u00eame plus important que sa \nd\u00e9fense." Joueur de poker, mais pas seulement. L'homme est addict aux jeux vid\u00e9o en ligne . Il passe beaucoup de temps \u00e0 y jouer sur son t\u00e9l\u00e9phone, notamment au jeu Games of Thrones , qu'il adore. D\u2019ailleurs en prison, il se fera appeler Jon Snow, comme le h\u00e9ros. \u00c7a lui co\u00fbte \u00e9norm\u00e9ment d\u2019argent. Plusieurs centaines d\u2019euros par \nsemaine, d\u2019apr\u00e8s l\u2019un de ses partenaires de jeu, qui a t\u00e9moign\u00e9 sur C8. Car \nc\u2019est un "pay to win", c\u2019est-\u00e0-dire qu\u2019il faut "payer des options pour \navancer". "Je voyais que son personnage avan\u00e7ait tr\u00e8s, \ntr\u00e8s vite, dit cet ami. Je lui disais : ' Mais comment tu fais pour \ntrouver tout cet argent ? ' Il r\u00e9pondait : 'Ce n'est pas facile, c'est une \nvraie addiction, \u00e7a me co\u00fbte beaucoup, je fais plein de chantiers au \nblack' ". Ce n'\u00e9tait pas sa seule addiction, puisque l'homme avait \u00e9galement une consommation importante de cannabis. Pour la famille de Delphine, le coupable, c'est lui. La famille de Delphine est persuad\u00e9e de la culpabilit\u00e9 de son mari. Selon Lolita Escobedo, la cousine de Delphine, C\u00e9dric Jubillar "a menti" et a eu un comportement tr\u00e8s \u00e9trange. " \u00c0 aucun moment, je ne l'ai vu faire des recherches apr\u00e8s la disparition de ma cousine . Il en a fait une ou deux. Il n'y avait pas de pleurs ", confie-t-elle au micro de RTL . Pour l'oncle de Delphine , la fin de l'enqu\u00eate est une blessure suppl\u00e9mentaire. "Il va prendre 20 piges et on ne saura toujours rien. Pour nous, \u00e7a n'avancera pas" , a-t-il regrett\u00e9. Un proc\u00e8s pourrait se tenir d\u00e8s 2024 . L'un des avocats de C\u00e9dric Jubillar estime que la pr\u00e9somption d'innocence n'a pas \u00e9t\u00e9 respect\u00e9e lors de l'enqu\u00eate. Selon l'avocat, dans le dossier, il n'y avait "non pas la recherche de \nla v\u00e9rit\u00e9, mais la recherche par l'accusation de la culpabilit\u00e9 de C\u00e9dric Jubillar ". Les avocats des deux camps ont jusqu'\u00e0 la mi-novembre pour demander des actes d'enqu\u00eate suppl\u00e9mentaires. >>> Retrouvez des \u00e9l\u00e9ments de l'enqu\u00eate dans le podcast "La Voix du Crime", qui donne la parole aux avocats, aux enqu\u00eateurs et aux t\u00e9moins-cl\u00e9s des grandes affaires criminelles d'aujourd'hui.