Nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine Jubillar. Un an jour pour jour après la disparition de cette femme à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, la nouvelle compagne de Cédric Jubillar, principal suspect dans cette affaire, a été placée en garde à vue ce mercredi matin pour "recel de cadavre".

Un motif que réfute totalement l'avocat de Séverine Longhini, Me Johann Ricci, sur RTL. "Parler de recel de cadavre me paraît un peu prématuré. C'est un peu étrange comme qualification de garde à vue, en sachant qu'on n'a pas d'éléments particuliers. Il n'y a aucune certitude que Cédric Jubillar soit l'assassin et que Delphine Jubillar ait disparue pour des raisons criminelles", affirme-t-il.

Mais l'avocat ne se montre pas surpris par l'arrestation de sa cliente. "Statistiquement, c'est souvent dans le premier cercle que se jouent ce genre d'affaires", avant de noter que Séverine Longhini a trop parlé dans les médias : "Je lui avais dit d'en faire un petit peu moins, justement pour essayer d'apaiser, mais surtout parce qu'elle recevait beaucoup d'injures sur les réseaux sociaux". Même si pour l'avocat, "soutenir Cédric Jubillar dans le cadre d'une relation amoureuse ne fait partie que de son droit à la liberté d'expression et d'aimer qui elle veut".

Mais une question taraude les enquêteurs et les habitants de Cagnac-les-Mines : Séverine Longhini et Cédric Jubillar avaient-ils une relation avant la disparition de Delphine ? "Non", selon Me Johann Ricci. "Je sais que leur relation amoureuse a débuté à partir des battues. Après, Cagnac-les-Mines est un petit village, tout le monde se connaît. Ils ont dû sûrement se croiser, se fréquenter par le biais de l'école ou de leurs enfants, ce n'est pas quelque chose de scandaleux et d'impossible", explique-t-il.