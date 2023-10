DOCUMENT RTL - Affaire Delphine Jubillar : "J'essaie de la retrouver", témoigne Lolita, sa cousine

Une photo prise le 17 janvier 2022 montre des bougies et des fleurs devant la maison de Cédric et Delphine Jubillar (portrait) à Cagnac-les-Mines.

Delphine Jubillar a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Ce lundi 16 octobre, l'affaire a pris une autre dimension. Le parquet de Toulouse a fait savoir que l'enquête était terminée, ouvrant la voie à un procès contre Cédric Jubillar, le mari de la disparue.

Lolita Escobedo, cousine de l'infirmière du Tarn, cherche à aider les enquêteurs. Au micro de RTL, elle raconte procéder elle-même à des fouilles aux environs de Cagnac-les-Mines. "J'essaie de la retrouver", assure la cousine de Delphine. "En attendant, on ne peut pas faire notre deuil. Et quand je vois les enfants également, ça me fait mal. Ils n'ont pas leur maman", poursuit-elle.

Le couple a deux enfants et était en instance de divorce au moment de la disparition de l'infirmière. Selon Lolita Escobedo, Cédric Jubillar "a menti" et a eu un comportement très étrange. "À aucun moment, je ne l'ai vu faire des recherches après la disparition de ma cousine. Il en a fait une ou deux. Il n'y avait pas de pleurs", confie-t-elle au micro de RTL.

Vu comme le principal suspect dans cette affaire, Cédric Jubillar est présumé innocent à ce stade. Un procès pourrait se tenir, au plus tôt, en 2024. "Il va prendre 20 piges et on ne saura toujours rien. Pour nous, ça n'avancera pas", a récemment expliqué un oncle de Delphine au micro de RTL.