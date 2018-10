publié le 23/10/2018 à 13:09

Il pourrait servir "à la manifestation de la vérité". La famille d'Alexia Daval a demandé la saisie du dossier médical de Jonathann Daval, premier suspect dans le meurtre de son épouse à la fin de l'année dernière, rapporte Le Républicain Lorrain.



Ce dossier est protégé par le secret médical. Mais le code pénal permet au juge d'instruction, dans certaines conditions, de "procéder à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité".

Or, d'après le journal local, Jonathann Daval avait des rendez-vous réguliers chez 2 médecins, à Gray. "Le dossier médical peut contenir des informations utiles à la manifestation de la vérité. En tout état de cause, il peut éclairer la personnalité d’un justiciable en marge des expertises psychologiques et psychiatriques réalisées durant l’instruction", affirme au Républicain Lorrain Me Jean-Marc Florand, avocat d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval.

Dans les premières analyses psychologiques du suspect, mis en examen pour meurtre aggravé, un psychologue avait déterminé que Jonathann Daval présentait une maladie psychiatrique, qui fait de lui un être "déterminé, plutôt dominant, colérique voire agressif, et très manipulateur". Un constat qui n'est pas partagé par un psychiatre, qui ne fait pas état de pathologie mentale chez l'accusé.