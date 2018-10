et AFP

publié le 16/10/2018 à 12:25

Jonathann Daval ne sortira pas de prison pour le moment. Sa demande de remise en liberté a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, lundi 15 octobre. "Sans surprise", selon le procureur de la République Etienne Manteaux.





Le but est de protéger l'enquête mais aussi le suspect lui-même. "Le premier motif de rejet est la nécessité de conserver les preuves ou indices matériels", a-t-il ajouté, relevant que "l'on en est à la quatrième version fournie par Monsieur Daval sur les faits". Jonathann Daval est le principal suspect dans le meurtre de sa femme, il y a un an.

"Il s'agit aussi de protéger le mis en examen en raison du retentissement médiatique national de ce dossier qui fait qu'il ne peut être en sécurité nulle part", a ajouté le magistrat. "Même dans l'hypothèse d'un placement sous contrôle judiciaire dans un lieu isolé, il y aurait un fort risque que l'adresse soit connue et il n'y a donc pas de possibilité d'assurer sa sécurité en dehors de la maison d'arrêt" de Dijon où il est détenu.



Le rejet vise également à "garantir le maintien à disposition de la justice de Monsieur Daval puisqu'il encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité".

Son avocat compte faire appel

L'avocat de Jonathann Daval, Me Schwerforffer a déjà annoncé qu'il ferait appel de cette décision. "Il n'y a pas une procédure pénale où une personne qui conteste sa responsabilité ne demande pas sa mise en liberté", indique-t-il.



Pourtant, le rejet de cette demande n'est pas une surprise. "C'est une décision tellement surveillée et attendue par l'opinion publique qu'on se doute qu'il faut avant tout ne pas heurter l'opinion publique", explique-t-il. Selon lui, "le critère de l'opinion publique plutôt que celui de l'ordre public confisque le débat".



Le 28 octobre 2017, Jonathann Daval avait signalé la disparition de sa femme Alexia, car elle ne revenait pas de son footing. La victime a été retrouvée morte, en partie brûlée, dans un bois à Gray-la-Ville en Haute-Saône. Après cette découverte, son mari se montrait éploré, participant à toutes les marches blanches. Mais face à certains éléments, les enquêteurs se sont tournés vers lui comme étant le principal suspect du meurtre d'Alexia Daval. Placé en garde à vue le 30 janvier, il était passé aux aveux avant de changer de version et d'accuser début juillet son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre. Il a notamment évoqué "un pacte secret" passé par la famille pour dissimuler les faits.