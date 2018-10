et Jérôme Florin

publié le 04/10/2018 à 07:50

"Manipulateur", c'est le terme employé par les experts qui ont examiné Jonathann Daval, meurtrier présumé de sa propre femme, Alexia, en octobre 2017. Alors que son avocat s'apprête à déposer, vendredi 5 octobre, une demande de remise en liberté de son client, le profil psychologique du jeune informaticien de 34 ans se précise.



Dans cette toute première expertise, effectuée le 29 mai, le psychologue décrit le mari d'Alexia comme "déterminé, plutôt dominant, colérique voire agressif, et très manipulateur". Un homme à la personnalité très complexe, se présentant sous l'allure d'un "chien battu".

Lors de cet entretien, l'informaticien (qui avait avoué le meurtre fin janvier lors de sa garde à vue), amorce sa nouvelle version des faits : il commence à évoquer la thèse du complot familial. Quelques semaines plus tard, devant le juge, il ira beaucoup plus loin : non seulement, il n'a pas eu l'acte ultime qui a mené à la mort d'Alexia, acte qu'il attribue à son beau-frère, Grégory Gay, mais il explique également qu'un pacte a été scellé par tous les membres de la famille pour couvrir le meurtre.

Le psychologue estime donc que Jonathann Daval souffre d'une maladie psychiatrique, sans la nommer précisément. Un diagnostic que ne partage pas un psychiatre : pas de pathologie mentale chez l'informaticien de 34 ans. Mais ce serait en revanche quelqu'un de dangereux sur le plan criminologique. Autrement dit, les faits ne suscitent chez lui aucune émotion ni cauchemar, ni envie de suicide.