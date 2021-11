Le 16 novembre 2011, Agnès Marin, 13 ans, interne au collège Cévenol en Haute-Loire, disparaît. Les gendarmes finissent par retrouver son corps, brulé, dans un fossé de la forêt qui jouxte le collège. Matthieu, un de ses camarades, est rapidement suspecté.

Il explique d'abord aux enquêteurs qu'il est allé se promener avec Agnès pour chercher des champignons hallucinogènes. Mais petit à petit, Matthieu accepte de se confier aux enquêteurs, et révèle qu'il est bien le meurtrier d'Agnès.

C'est un épisode de récidive pour le jeune homme. Le jeune garçon était déjà mis en examen dans une autre affaire de viol avec arme. "Je pense que déjà, dans ce premier, dans ces premiers faits, on avait les prémices de quelque chose qui dysfonctionne vraiment. Ce n'était pas une agression sexuelle banale", détaille Joëlle Diez, l'avocate de Matthieu dans cet épisode des Voix du Crime.

Un suspect indifférent lors de l'interrogatoire

Dès le début de l'enquête, lorsqu'il est interrogé, Matthieu témoigne d'une extrême indifférence. "On a évidemment des dysfonctionnements qui vont au delà du trouble de la personnalité", explique Maître Joëlle Diez. Même si le jeune homme a grandi dans une famille stable et aimante, il montre tout de même des signes préoccupants. "Il est toujours dans une espèce de froideur qu'il ne maîtrise pas", explique son avocate.

Lors du procès, des psychiatres établissent l'existence d'une maladie mentale, de troubles psychiatriques. Pourtant, l'altération de son jugement n'est pas prise en compte et il écope de la perpétuité, une condamnation rarissime dans l'histoire de la justice des mineurs.

Matthieu n'a pas l'intention de sortir. Maître Joëlle Diez, avocate de Matthieu

Aujourd'hui, Matthieu continue de suivre des soins en prison. Le jeune homme est conscient de ses troubles. "Il a l'impression d'entendre des petites voix en lui quand il se passe ces passages à l'acte et quand il les commet. Donc, lui, il voudrait ne plus entendre cette petite voix", raconte son avocate.

Pour lui, la prison est un endroit sécurisant. "Il faut savoir que Matthieu n'a pas l'intention de sortir. Il a l'impression qu'au contraire, il faut qu'il soit soigné, cadré", explique Maître Joëlle Diez.

Elle regrette aujourd'hui que cette dimension n'ait pas été prise en compte : "On ne reconnaît pas sa maladie et on reconnaît pas d'altération du discernement. Ça restera un grand mystère pour moi."

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro de Diane Douzillé, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d'aujourd'hui.





