Affaire Dupont de Ligonnès : où en est l'enquête ?

publié le 14/10/2020 à 08:05

Neuf ans après le quintuple meurtre de sa famille à Nantes, il est toujours impossible de dire si Xavier Dupont de Ligonnès est vivant ou mort. Si toutes les pistes ont abouti jusqu'ici à des impasses, un groupe de la police judiciaire est toujours saisi, avec une dizaine d'enquêteurs, dont deux spécialistes de l'affaire qui la connaissent sur le bout des doigts.

Ces policiers ne travaillent pas sur ce dossier en permanence loin de là mais à chaque nouvel élément, ils se mobilisent. Toutes les pistes possibles ont été suivies, remontées et disséquées et la police judiciaire reçoit régulièrement des signalements de gens qui pensent avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès.

Après la saga publiée par le magazine Society cet été et la série sur Netflix, les témoignages se sont même multipliés et les enquêteurs en ont reçu une centaine depuis juillet. Peu d'entre eux sont sérieux mais l'appel le plus consistant a eu lieu le mois dernier. Un couple avait recueilli un SDF pour la soirée, dans la commune de Pont-de-Roide, dans le Doubs.

Au cours de la conversation avec le suspect, tout s'est mis à coller le concernant. Le prénom, Xavier, celui de deux de ses fils Benoît et Thomas, celui de sa sœur, également Christine mais aussi une ressemblance frappante du haut du visage avec le meurtrier présumé. Troublé et inquiet, le couple a contacté les forces de l'ordre mais, après vérification, c'était une nouvelle une fausse piste.

Des signalements souvent fantaisistes

De nombreux signalements dans cette affaire s'avèrent être fantaisistes. Cet été, une femme a contacté les enquêteurs en étant absolument convaincue d'avoir croisé Xavier Dupont de Ligonnès. Au téléphone, sa description collait parfaitement jusqu'à ce qu'elle précise qu'elle a vu le disparu dans un rêve.

On peut également citer un témoignage assez circonstancié venu de Thaïlande. La police judiciaire française a même pensé un temps pensé aller sur place avant de renoncer, en raison de l'état trop fragile du témoin.

Une option est désormais envisagée pour faire avancer l'enquête. Il s'agit du vieillissement par ordinateur d'une photo du disparu. Une technique très au point mais qui requiert une photo de son père au même âge. Or celui-ci est mort en janvier 2011, et la mère et la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès, qui revendiquent son innocence et un complot policier, ne communiquent plus avec les enquêteurs.