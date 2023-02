Accident de Pierre Palmade : "Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients", assure l'avocat des victimes

"Les seules victimes dans ce dossier, ce sont mes clients." Me Mourad Battikh, l’avocat de la famille des victimes de l’accident impliquant Pierre Palmade, s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse, lors de laquelle il a donné des nouvelles de ses clients.

Me Mourad Battikh a expliqué que la passagère de 27 ans - qui souhaite garder l'anonymat - était venu rendre visite à sa belle-famille, ce vendredi 10 février. En fin de journée, son beau-frère de 38 ans - un papa de trois enfants qui travaille dans le désamiantage - lui a proposé de la raccompagner chez elle, emportant son fils de six ans à l'arrière de la voiture.

"Ma cliente se souvient de trois choses durant l'accident. Elle se souvient des phares de la voiture arrivant en face, du coup de volant que son beau-frère a donné pour tenter d'éviter l'impact, et d'être sorti de la voiture pour tenter de sauver son neveu. Mais elle s'est effondrée, n'ayant plus de force et en pensant instinctivement à son bébé qu'elle avait dans son ventre. Elle a hurlé à plusieurs reprises 'mon bébé, mon bébé!' en se tenant le ventre", relate Me Mourad Battikh.

L'enfant de six ans défiguré

Héliportée en urgence, la femme a reçu une césarienne en urgence et d'après son avocat, son bébé - une petite fille prévue pour la mi-mai - était vivante et a respiré après l'accouchement. "Cela reste à confirmer", insiste toutefois l'avocat. "Il n'y avait aucune difficulté de grossesse avant l'accident", a-t-il ajouté.

"Le père et l'enfant sont encore en service de réanimation", a poursuivi Me Mourad Battikh. "L'enfant serait défiguré, avec la mâchoire fracturée" et "le père a subi sept opérations". La femme souffre, elle, de deux côtes cassées.

"Tous les passagers auront des séquelles physiques très importantes. Encore plus pour l'enfant et le conducteur, compressé entre le fauteuil et le volant. Mais je crois que les séquelles psychologiques seront encore plus importantes", insiste l'avocat.

Selon Me Mourad Battikh, la famille attend désormais que Pierre Palmade soit "placé en garde à vue et déferré". "La famille attend que justice soit faite, que justice soit rendue et que la notoriété de Pierre Palmade n'influe ni d'un point de vue juridique, ni d'un point de vue médiatique", a insisté l'avocat des victimes.

