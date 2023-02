Accident de Pierre Palmade : "Il ne fera pas de prison", déplore un proche des victimes

Un ami proche des victimes de l'accident causé par Pierre Palmade vendredi 10 février au soir est pessimiste. Il craint que l'humoriste ne soit pas jugé équitablement. "Il y a des lois, mais ce ne sont pas les mêmes lois pour tout le monde. Il faut bien dire la vérité", déplore-t-il, persuadé que "Pierre Palmade ne fera pas de prison".

"C'est une personne connue et ça se passe toujours de la même façon, assure-t-il. Il va avoir de très bons avocats, payer une amende et s'en sortir. Comme d'habitude..."

À Cély-en-Bière, tout le monde espère pourtant que l'humoriste sera jugé "comme tout le monde". "Il a commis une faute, il a brisé des vies à jamais. Nos vies", confie ainsi une proche des victimes, qui appelle l'humoriste à prendre ses responsabilités.

Où en est l'enquête ?

Depuis vendredi 10 février au soir, les deux passagers qui se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade lors de son accident sont en fuite et activement recherchés par les enquêteurs. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était pendant l'accident. Ils ont réussi à s'extraire indemne du véhicule, avant de s'enfuir. Une scène qui aurait été filmée par la caméra embarquée d'un autre automobiliste. Une vidéo exploitée en ce moment pour tenter de déterminer qui sont ces deux témoins clés, qui pourraient éclairer les enquêteurs sur les circonstances des quelques minutes qui ont précédé l'accident.

Pierre Palmade, lui, n'a toujours pas pu être entendu. Il est toujours en service de réanimation au Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris. Même s'il est conscient et s'exprime, son état n'est pas encore compatible pour être placé en garde-à-vue, mais c'est la suite logique et ce n'est donc qu'une question de temps. Il devrait être entendu dans les prochains jours.

Les gendarmes n'ont toutefois pas retrouvé la moindre trace de cocaïne au domicile de celui-ci durant leur perquisition. L'humoriste a pourtant bien été testé positif à cette drogue lorsqu'il a eu son accident. Les gendarmes ont néanmoins retrouvé son téléphone portable, qui est en cours d'exploitation.

À noter par ailleurs que deux enquêtes sont ouvertes : l'une sur les circonstances de l'accident par les forces de police de Melun et l'autre sur l'usage et la détention de cocaïne confiée aux militaires.

Concernant, les passagers de l'autre véhicule. Les jours de la femme blessée ne sont plus en danger, même si son état reste préoccupant et qu'elle a perdu son bébé. Son beau-frère, qui conduisait la voiture, est dans un état bien plus grave. Il a subi au moins cinq opérations et devrait en subir encore d'autres. Il est toujours dans le coma, tout comme son petit garçon de six ans.

À écouter également dans ce journal...

Séisme en Turquie. Une semaine après le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, la presse turque relate aujourd'hui le sauvetage de sept personnes, dont un enfant de trois ans et une sexagénaire, en différents endroits du pays. Au total, 34.000 secouristes sont mobilisés. Le dernier bilan désormais fait état de plus de 35.000 morts.



Réforme des retraites. L'examen du texte a été suspendu à l'Assemblée après seulement 1 h 30 de débat, après que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été traité d'"assassin".



Un corps découpé à Paris. L'horreur dans un bosquet des Buttes-Chaumont à Paris : un morceau de corps a été retrouvé par des agents municipaux à la mi-journée.

