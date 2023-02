Près de quatre jours après le gravissime accident de la route dans lequel Pierre Palmade a été impliqué, l'enquête avance. L'acteur, qui est conscient, pourrait être placé en garde à vue dès ce mardi, et il devra donc s'expliquer sur les circonstances de la collision et notamment sur ses agissements dans les heures qui ont précédé l'accident.

Concernant les autres blessés, tous présents dans la voiture percutée par l'humoriste, la situation est toujours inquiétante. Les jours de la femme enceinte qui a perdu son bébé ne sont plus en danger, mais le petit garçon de six ans et son père sont, eux, toujours dans le coma. RTL a rencontré Fatma, la cousine du jeune garçon. Elle a pu lui rendre visite à l'hôpital Necker.

"Il était là sans être là. Il est branché aux machines et il est toujours dans un état super critique. On attend", a-t-elle confié. "Dès qu'on reçoit un coup de fil ou qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. C'est une famille complète qui a été détruite".

Interrogée sur le rôle de l'acteur dans ce drame, elle s'est montrée catégorique. "Pierre Palmade n'a pas d'excuse. Il sait très bien le genre de réaction qu'il va avoir lorsqu'il va consommer (l'acteur a été testé positif à la cocaïne, ndlr). À partir du moment où vous connaissez les effets secondaires que vous allez avoir à la suite de quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur", a-t-elle fustigé.

À écouter également dans ce journal

Paris - Une partie du corps d'une femme découpée a été découvert dans le parc parisien des Buttes-Chaumont ce lundi 13 février.

Réforme des retraites - Des débats particulièrement houleux à l'Assemblée. Néanmoins, la France insoumise à accepter d'enlever près d'un millier d'amendements qui concernaient l'index séniors.

PSG-Bayern - Un match crucial pour le club de la capitale qui va devoir se sortir de la crise. Kylian Mbappé pourrait être de la partie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info