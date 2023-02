Accident de Pierre Palmade : le point sur l'enquête

L'enquête se poursuit dans le cadre de l'accident de voiture dans lequel l'acteur Pierre Palmade a été impliqué ce vendredi 10 février. Pour rappel, l'humoriste a été testé positif à la cocaïne, tandis que les passagers de la voiture qu'il a percutée sont toujours hospitalisés. Une femme enceinte a perdu son bébé et un enfant de six ans et son père sont toujours dans un état grave.

Ce dimanche, le domicile de l'artiste situé à Cély-en-Bière a été perquisitionné. On ne sait pas exactement ce que les enquêteurs ont découvert, mais ils cherchaient probablement de la drogue ainsi que des éléments pouvant indiquer les activités de l'acteur avant l'accident. Car d'après les dernières informations, Pierre Palmade était accompagné de deux passagers lors de la collision.

Ces deux personnes se seraient enfuies, à pied, après l'accident et les enquêteurs cherchent toujours à les identifier. Le parquet de Melun, qui pilote cette enquête, a confirmé à RTL ce dimanche soir qu'il existait peut-être une vidéo de ces deux individus. Elle aurait été tournée par une caméra qui se trouvait à bord d'une autre voiture passée sur les lieux de l'accident juste après le drame.

Une première affaire de drogue en 2019

Ce n'est pas la première affaire qui mêle Pierre Palmade et produits stupéfiants. En juin 2019, à la suite de la révélation d'une histoire assez glauque, avec un homme qui l'accusait de viol, l'humoriste a reconnu qu'il consommait de la drogue. À cette époque, il avait accepté une amende de 1500 euros.

Depuis cet épisode, il ne cachait plus ses problèmes d'addiction et avait même parlé de lui comme d'un "alcoolique cocaïnomane". Contactée par RTL, l'avocate de l'acteur n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment sur le sujet.

