Une cheffe nigériane bat le record du monde en cuisinant plus de 93 heures

La cheffe nigériane Hilda Baci, 26 ans, a battu le record du monde du plus long marathon de cuisine individuel, avec un temps de 93 heures et 11 minutes. Elle a ainsi préparé plus de 100 plats du jeudi 11 mai au lundi 15 mai.

Sur son site, le Guinness des records indique que comme pour tous les records de type marathon, "le participant a droit à une pause de cinq minutes pour chaque heure d'activité continue. Ces pauses peuvent être cumulées si elles ne sont pas prises".

La cheffe a dit avoir tenté de battre ce record pour "faire connaître la cuisine nigériane" et pour "inspirer les jeunes femmes africaines à poursuivre leurs rêves". Elle souhaitait également repousser ses limites et tester ses capacités.

Hilda Baci a dû respecter plusieurs règles durant ce record du monde. Ainsi, au moins deux produits devaient être en cours de cuisson ou de préparation à tout moment. Un sous-chef pouvait être présent pour l'aider pour la vaisselle et le nettoyage, mais il n'était pas autorisé à cuisiner.



Enfin, comme pour tous les records de nourriture, les plats préparés ont été distribués ou donnés à une association. "L'objectif pour cet événement était de le rendre gratuit pour tous et de nourrir les moins privilégiés", a déclaré Hilda Baci.

