Pourquoi le record du monde de javelot ne sera jamais battu ?

Pourtant, comme on dit, les records sont faits pour être battus et en sport, même si certains ont la peau dure, ils finissent toujours par tomber. Sauf que celui du javelot, ce ne sera jamais le cas à cause d’une particularité assez étonnante.

Ce record a été établi il y a une quarantaine d’années déjà, une longévité qui confirme le fait qu’il soit imbattable, précisément le 20 juillet 1984 à Berlin. Ce jour-là, le lanceur, l'Allemand Uwe Hohn, est chaud comme la braise. Il propulse son javelot à 104,80 mètres, explosant le record précédent. Pour la première fois de l’histoire du javelot, la barre des 100 mètres est franchie, ce qui oblige d’ailleurs les organisateurs à bricoler le tableau d’affichage conçu pour accueillir des résultats de lancer à 2 chiffres. Mais il y a quelque chose qui les embête encore plus.

Le lancer d'Uwe Hohn était parti tellement loin qu’il a dépassé les limites de l’aire de compétition et est venu se planter directement dans la zone d’échauffement des sauteurs en hauteur. Uwe Hohn aurait pu embrocher accidentellement un athlète. Conséquence directe : la Fédération Internationale d'Athlétisme a décidé de modifier le règlement et de faire modifier les javelots de compétition. On déplace leur centre de gravité pour que leur trajectoire soit plus à pic et qu’ils retombent donc plus vite au sol. On remet les statistiques à zéro et donc le record d’Uwe Hohn devient éternel et imbattable pour des raisons techniques.

Même si en 1996, le Tchèque Jan Železný a réussi un lancer record à 98 mètres 48. Ça laisse un peu de marge mais au cas où les autres athlètes qui s’échauffent à proximité devraient commencer à envisager d’investir dans une armure, s’ils ne veulent pas finir en brochette.

