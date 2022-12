Trump Organization : l'entreprise familiale de Donald Trump reconnue coupable de fraude fiscale

Une première. Ce mardi 6 décembre, l'entreprise familiale de Donald Trump, la Trump Organization, a été reconnue coupable de fraudes financières et fiscales au terme d'un procès à New York, où l'ancien président républicain n'était pas jugé.

Une décision sans précédent, puisque c'est la première fois que le groupe du milliardaire américain, qui rassemble clubs de golf, hôtels de luxe et des propriétés immobilières, est condamné au pénal, a indiqué dans un communiqué relayé par l'AFP le procureur de Manhattan, Alvin Bragg.

Le jury du tribunal de Manhattan, qui s'était retiré lundi pour délibérer après plus d'un mois d'audiences, "a déclaré la Trump Corporation et la Trump Payroll Corporation coupables sur tous les chefs d'accusation", 17 au total, a indiqué Alvin Bragg. La sentence devrait être prononcée le 13 janvier 2023, ont ajouté ses services.

Une amende de 1.5 millions dollars encourue

Bien qu'il n'était pas poursuivi personnellement, il s'agit bel et bien d'un revers pour l'ancien locataire de la Maison Blanche, qui compte être candidat à l'investiture républicaine pour 2024. Si la sanction encourue, une amende de 1,5 million de dollars, est relativement faible par rapport à la taille de la Trump Organization, Donald Trump aborde cette course dans une position moins bonne qu'il n'espérait.

Le candidat a été affaibli par les résultats décevants pour les républicains qu'il soutenait aux élections de mi-mandat, tandis que l'un de ses rivaux potentiels, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, a été réélu triomphalement.

Donald Trump et ses enfants de retour devant la justice en 2023

Donald Trump est visé par plusieurs procédures judiciaires, mais il ne fait pour l'instant l'objet d'aucune inculpation. À partir d'octobre 2023, il comparaîtra cependant à New York, au civil cette fois, avec trois de ses enfants, accusé comme eux de pratiques fiscales frauduleuses au sein de la Trump Organization.

Dans cette affaire, la procureure générale de l'État de New York, Letitia James, accuse le milliardaire républicain et ses enfants d'avoir "délibérément" manipulé les évaluations des actifs du groupe, afin d'obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques ou réduire ses impôts. Elle réclame 250 millions de dollars de dommages-intérêts au nom de l'État, ainsi que des interdictions de diriger des sociétés pour l'ex-président et ses proches.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info