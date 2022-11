États-Unis : un procureur nommé pour enquêter sur Donald Trump

Donald Trump a annoncé qu'il se présentait à l'élection présidentielle américaine de 2024. Ce vendredi, le ministre américain de la Justice a nommé un procureur pour enquêter de façon indépendante sur Donald Trump, trois jours après sa déclaration de candidature à la présidentielle de 2024.



Lors d'une allocution télévisée, Merrick Garland a confié cette mission extrêmement "sensible" à Jack Smith, procureur basé à La Haye du Tribunal spécial pour le Kosovo.

L'ancien président républicain a immédiatement dénoncé une décision "politique" et "injuste".



Prenant acte de sa décision de briguer un nouveau mandat et de l'intention du président démocrate Joe Biden de faire de même, Merrick Garland a jugé "dans l'intérêt du public" de nommer un procureur spécial pour reprendre deux enquêtes menées depuis des mois par la justice américaine. La première porte sur les efforts du milliardaire républicain pour changer les résultats de la présidentielle de 2020, la seconde sur sa gestion des archives de la Maison-Blanche.



La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a indiqué que Joe Biden "n'était pas au courant. Nous n'avons pas été mis au courant. Nous n'avons pas été avertis à l'avance."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info