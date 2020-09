Trump évoque "un nouveau Moyen-Orient", après des accords signés par Israël

et AFP

publié le 16/09/2020 à 03:44

À quelques semaines de l’élection présidentielle américaine, Donald Trump a salué, mardi 15 septembre, l’avènement d’"un nouveau Moyen-Orient", après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signé, le même jour, des accords historiques avec les Émirats arabes unis et Bahreïn.

"Après des décennies de divisions et de conflits, nous sommes témoins de l'aube d'un nouveau Moyen-Orient", a déclaré le président des États-Unis lors d'une cérémonie en grande pompe dans les jardins de la Maison Blanche. Il a également affirmé que "cinq ou six pays" arabes supplémentaires suivraient "très bientôt" l'exemple des deux États du Golfe, sans préciser lesquels.

Benjamin Netanyahu, lui, a évoqué un "tournant de l'histoire", estimant que l'entente scellée à Washington pouvait "mettre fin au conflit israélo-arabe une fois pour toutes". Devant une assistance fournie malgré la pandémie, le chef du gouvernement israélien a multiplié les compliments à l'égard de son "ami" Donald Trump, avant de lancer, en arabe, à ses nouveaux interlocuteurs : "Assalamu Alaikum", "que la paix soit avec vous". Il est en revanche resté muet sur le sort des Palestiniens, grands absents de mardi, même si les ministres des Émirats et de Bahreïn ont rappelé leur cause.

Abdel Latif al-Zayani pour une "solution à deux États"

Saluant "un changement au coeur du Moyen-Orient", le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdallah ben Zayed Al-Nahyane, a personnellement remercié Benjamin Netanyahu "pour avoir choisi la paix et pour avoir stoppé l'annexion de territoires palestiniens”, même si ce dernier assure qu'il ne s'agit que d'un report. De son côté, le chef de la diplomatie de Bahreïn, Abdel Latif al-Zayani, a clairement appelé à une "solution à deux États" pour mettre fin au conflit israélo-palestinien.

Benjamin Netanyahu a enfin signé des accords bilatéraux avec les deux ministres, avant une déclaration commune paraphée par les trois hommes et le président américain. Mais, à l'ère du Covid-19, aucune poignée de mains n'a immortalisé cet instant.

Les Émirats arabes unis et Bahreïn sont les premiers États arabes à reconnaître Israël depuis les traités de paix avec l'Égypte et la Jordanie, en 1979 et 1994. Les deux pays, des monarchies sunnites, partagent avec l'État hébreu une animosité envers l'Iran chiite, ennemi numéro un de Washington dans la région.