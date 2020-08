publié le 02/08/2020 à 01:58

Les manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du pays, à des carrefours ou sur des ponts, où les protestataires portant des masques de protection arboraient des pancartes accusant Benjamin Netanyahu de "raté". À Tel-Aviv, des centaines de manifestants ont protesté contre le chômage et l'absence d'aide du gouvernement, selon des médias locaux.

Une foule s'est également rassemblée devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem, où les organisateurs ont fait état de milliers de personnes appelant Benjamin Netanyahu à démissionner. Des Israéliens ont aussi manifesté devant la résidence privée du Premier ministre dans la ville côtière de Césarée (ouest).

Les manifestants, portant en grande majorité des masques de protection, accusent leur Premier ministre de corruption et de n'avoir pas réussi à contenir l'épidémie de Covid-19 et à régler la crise économique. Israël subit une deuxième vague de contaminations et le taux de chômage a dépassé les 20% ces derniers mois contre 3,4% en février.

Depuis de nombreuses semaines, les protestataires crient leur ras-le-bol contre Netanyahu, inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance dans trois affaires, une première pour un chef de gouvernement israélien en cours de mandat.