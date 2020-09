Présidentielle américaine : la campagne de Trump manque d'argent

publié le 08/09/2020 à 06:53

Généralement, le candidat qui récolte le plus de dons gagne l’élection. Mais il y a une exception marquante, Donald Trump en 2016. Pour 2020 il était bien décidé à amasser un trésor de guerre : il a donc signé les documents pour ses comptes de la campagne 2020... dès le jour de son arrivée à la Maison Blanche.

Ainsi, sa première réunion publique financée par les comptes de campagne 2020, a eu lieu en février 2017. Et à partir de là, il a légalement pu collecter des dons, ce qui lui a permis de faire des réserves, car ici ça coûte très cher : il faut notamment financer des pubs à la télévision.

De début 2019 à juillet 2020, donc pendant 18 mois, la campagne Trump a reçu plus d’un milliard de dollars de dons. Quand Biden a gagné la primaire démocrate en mars, il était quasiment à sec tandis que Trump, de son côté, avait des centaines de millions de dollars de réserve. Un avantage considérable, pourtant, à huit semaines de l’élection, la campagne Trump manque d’argent.

Le clan Trump a-t-il tout dépensé ?

Absolument pas, mais beaucoup trop d'argent a été dépensé. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le directeur de campagne a été écarté : il était surpayé, menait grand train, voiture avec chauffeur, il s’était acheté un yacht à 400.000 dollars, une Ferrari.

Pour se couvrir, il a dit au New York Times qu’il avait obtenu le feu vert de la famille Trump, pour toutes les dépenses. Les compagnes des deux fils aînés Trump sont largement payées. Le président aussi en bénéficie indirectement, car la campagne Trump organise souvent des réunions électorales dans les propriétés Trump et donc... c’est facturé à la campagne Trump.

Et puis il y a des choses absurdes : compte tenu du système électoral, c’est dans les états clés qu’il faut acheter de la pub. Or, ils ont dépensé plus d’un million de dollars pour que des pubs passent sur les chaînes de Washington, alors que cela n’a aucun intérêt électoral. Pourquoi alors ? Parce que le président aime voir ses pubs quand il regarde la télé.

Et Biden, est-ce qu'il dépense moins ?

Trump s’est moqué de Biden dans sa cave pendant le confinement. Mais Biden faisait des levées de fonds par vidéo. En une heure de réunion Zoom avec des donateurs, il récoltait plusieurs millions de dollars, sans rien dépenser.

Alors que le président, à chaque fois qu’il part faire campagne avec Air Force One, c’est facturé par l’état fédéral à la campagne Trump, et ça coûte très cher, chaque siège est facturé. Rien qu’au mois d’août : Biden a reçu 365 millions de dollars de dons, un record, c’est deux fois plus que Clinton il y a 4 ans.



Et donc la campagne Trump, pour faire des économies, a supprimé la plupart de ses écrans publicitaires en août, Biden a pu dépenser 7 fois plus. Et ça s’accélère : la semaine dernière, Biden a dépensé 45 millions pour une seule pub dans les 9 états clés, juste pour faire la promotion d’un seul discours sur la sécurité. Pour marteler son message : 45 millions pour une pub, soit 38 millions d’euros.

Pour que vous puissiez comparer, un candidat de second tour à une présidentielle en France n’a pas le droit de dépenser plus de 22 millions d’euros pendant toute la campagne.