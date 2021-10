Temps de travail : la mauvaise réputation de la France est-elle justifiée ?

"Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité à la fois dans le cycle de vie et en horaires cumulés", a affirmé Emmanuel Macron lors de la présentation du plan "France 2030". L'argument du chef de l'État n'est pas nouveau et n'a pas manqué de provoquer des réactions.

Emmanuel Macron a-t-il raison de dire que les Français travaillent moins que leurs voisins européens ? Tout dépend de quel indicateur on prend. Si l'on se fie au nombre d’heures travaillées par actif, la France est un peu mieux classée au sein de l'OCDE avec 1.402 heures effectuées en moyenne en 2020 et 1.511 en 2019.

Au sein de l’OCDE, 6 pays travaillent moins que nous, dont l'Allemagne avec 1.332 heures par an. Mais c'est une vision faussée. Car il y a deux autres paramètres à prendre en compte pour considérer la quantité de travail d’un pays : la durée de la carrière et le nombre de personnes au travail.

Cela permet de mesurer le nombre total d’heures travaillées, et de le rapporter au nombre d’habitants. C'est un indicateur essentiel car il détermine le pouvoir d’achat, la quantité de redistribution possible, le niveau de vie d’un pays en fait.

Et quand on fait ça, on n’a plus du tout la même photo : 630 heures par an. C’est en gros un tiers de temps. Ça veut dire que pour chaque Français à temps plein, il y en a deux qui ne travaillent pas, et qu’il faut faire vivre avec la redistribution.

