Dimanche 2 avril, dans un café à Saint-Pétersbourg - au nord-ouest de la Russie - un blogueur militaire russe très connu : Vladlen Tatarskiï, de son vrai nom Maxime Fomine, a été tué dans une explosion provoquée par un "engin explosif", selon les autorités. Fervent défenseur de l'opération militaire russe en Ukraine, il est la seule victime a succomber à cette explosion, 25 autres personnes ont été blessées.

Âgé de 40 ans et né dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, Maxime Fomine était un personnage connu de la blogosphère militaire en Russie. Il totalisait avant sa mort plus d'un demi-million d'abonnés sur son compte Telegram. Une messagerie instantanée cryptée et prisée de la propagande russe.

Il avait développé sa communauté notamment en publiant, depuis le début de l'offensive militaire russe en Ukraine en février 2022, des vidéos d'analyse sur la situation sur le terrain et de conseils pour les soldats mobilisés, selon l'agence de presse Tass. Il avait déclaré soutenir l'intervention de la Russie chez son voisin ukrainien.

En 2014, il avait combattu plusieurs mois au sein de milices prorusses séparatistes dans l'est de l'Ukraine, selon le média local Fontanka. Le groupe Cyber Front Z, qui se décrit sur les réseaux sociaux rassemblant des "soldats de l'information de la Russie", a expliqué avoir loué le café pour la soirée pour un événement.



Un attentat dans un café appartenant... au patron de Wagner

Un café loin d'appartenir à un sombre inconnu, puisqu'il est détenu par Evguéni Prigojine, le patron de la milice russe Wagner. "Il y a eu une attaque terroriste. Nous avons pris certaines mesures de sécurité mais malheureusement elles n'ont pas suffi", a déclaré Cyber Front Z sur Telegram.

Dès dimanche, le ministère russe des Affaires étrangères a rendu hommage à un "défenseur de la vérité". Et ce, avant de dérouler le reste de la propagande de Moscou. "C'est grâce aux 'correspondants de guerre russes' que le monde voit les vraies images des opérations et découvre ce qu'il se passe en Ukraine". Vladlen Tatarskiï était "dangereux" pour l'Ukraine et est mort "en accomplissant son devoir", a poursuivi la porte-parole du ministère.

Lundi 3 avril, Moscou a accusé lundi l'Ukraine, avec la complicité de partisans de l'opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, d'avoir orchestré l'attentat dans lequel a été tué la veille à Saint-Pétersbourg le célèbre blogueur. La vidéo d'une femme interpellée par les forces de l'ordre a même été diffusée par la police. Dans celle-ci, on peut entendre ce que les Russes présentent comme des aveux.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info