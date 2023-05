L'écrivain nationaliste russe Zakhar Prilépine, soutien farouche de l'attaque du Kremlin en Ukraine, a été grièvement blessé samedi dans l'explosion de sa voiture dans la région de Nijni Novgorod, dans le centre-ouest de la Russie. Les autorités russes ont annoncé avoir ouvert une enquête pour "acte terroriste" et arrêté un suspect. Dans un communiqué, le Comité d'enquête a précisé que le chauffeur de l'écrivain a été tué dans l'attentat. Pour sa part, le ministère de l'Intérieur a indiqué qu'un homme, "qui pourrait être lié à l'explosion", avait été arrêté dans la région de Nijni Novgorod. La Russie a aussitôt accusé les États-Unis, l'Otan et l'Ukraine d'avoir fomenté cette attaque.

L'agence Interfax, citant les services de secours médical, a indiqué que l'écrivain était dans un état "grave". "Il a été décidé de ne pas le transférer à Moscou et de l'opérer à Nijni Novgorod. Son état est considéré comme grave", a indiqué cette source. Selon le Comité d'enquête, qui parle d'"acte terroriste", l'écrivain était dans sa voiture "avec sa famille" quand l'explosion s'est produite vers 11H00



Prilépine, une figure de la scène littéraire russe

Zakhar Prilépine est une figure de la scène littéraire russe, traduit dans de nombreux pays. L'écrivain, âgé de 47 ans, s'est engagé dès 2014 en faveur des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, aux côtés desquels il a combattu. Depuis, il se rend régulièrement dans l'est de l'Ukraine et défend le président Vladimir Poutine et son offensive massive contre l'Ukraine, lancée le 24 février 2022. Très présent dans les médias russes, il participe activement aux mouvements patriotiques et traditionalistes en Russie.



Cette attaque survient en pleine vague d'attaques touchant le pays. Ces dernières semaines, des frappes de drones, sabotages et attentats présumés se multiplient sur le territoire russe. Le Kremlin accuse Kiev alors que se profile une vaste offensive des forces armées ukrainiennes et les grandes célébrations en Russie du 9 mai, jour de la victoire contre Hitler.

